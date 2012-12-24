Лучший способ придерживаться диеты

Диетологи нашли способ, который поможет людям придерживаться диеты. Они предлагают модифицировать меню, включив туда не только калорийность блюд, но и информацию о том, сколько придется пройти или потратить времени, чтобы сжечь поступившие калории, пишет The Daily Mail.

Такой подход позволяет людям лучше ориентироваться в продуктах питания и выбивать более здоровые альтернативы. Эксперты из Университета Северной Каролины доказали, насколько сильно информация о блюдах влияет на поведение людей. Соответствующий эксперимент поставили на 800 добровольцах. Людей разбили на четыре группы. Группа, пользовавшаяся новым форматом меню, потребляла на 200 калорий меньше.

Итак, в эксперименте были меню вообще без дополнительной информации, меню с калориями, меню с указанием времени, за которое сгорят калории, и меню с указанием дистанции.

Люди из первой группы наедали на 1020 калорий, из второй - на 927 калорий, из третьей - на 916 и из последней - на 826 калорий. Притом, инновационный формат меню привлекал 82% добровольцев.

МедДэйли