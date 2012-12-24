Чем полезны сыры с плесенью

Сыры с благородными сортами плесени, вероятно, являются отгадкой так называемого "французского парадокса".

Французы потребляют много жиров, но, тем не менее, нация отличается хорошим здоровьем. Для сравнения: по данным ООН, французы ежедневно съедают 108 грамм животного жира, а американцы лишь 72 грамма.

Как полагают российские ученые Иван Петяев и Юрий Башмаков, французская гастрономическая традиция, предполагающая частое потребление выдержанных сортов сыра, спасает от многих напастей. Как пишет Daily Mail, сыры с плесенью (например, Рокфор) обладают противовоспалительными свойствами, которые предотвращают развитие сердечнососудистых заболеваний, положительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта, защищают от артрита и замедляют процесс старения. Петяев и Башмаков полагают, что на основе активных веществ, содержащихся в выдержанных сырах, могут производиться пищевые антиоксидантные добавки.

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