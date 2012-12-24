В Чили проснулся вулкан Копахуэ

Власти Чили предупредили о высокой вероятности извержения вулкана Копахуэ недалеко от границы с Аргентиной.

Вулкан расположен на высоте 2995 м, сообщает радио «Свобода».

«Красное предупреждение» было обнародовано после того, как ученые засвидетельствовали высокую сейсмическую активность в этом районе.

В субботу вулкан начал извергать пепел и газ. Геологическая и горная служба Чили утверждает, что незначительное извержение уже происходит, и предупреждает о «вероятности того, что это явление может перерасти в извержение значительного масштаба».

Власти пока не видят необходимости в эвакуации людей из малонаселенного района. Постоянное население здесь составляет несколько тысяч человек, ряд расположенных недалеко от вулкана поселков являются популярными горнолыжными курортами и лечебно-профилактическими центрами.