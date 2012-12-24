В Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло минувшей ночью в северной филиппинской провинции Кагаян.

Об этом сообщается на сайте Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВС), предупредившего о возможности новых подземных толчков в этом районе, передает РИА «Новости».

Эпицентр землетрясения располагался в 66 километрах к юго-западу от города Калаян. Очаг подземного толчка залегал на глубине 16 километров под поверхностью Южно-Китайского моря.

ФИВС не ожидает существенного ущерба от этого землетрясения, отмечается на сайте.

Два крупнейших архипелага мира - Индонезия и Филиппины - являются составными частями так называемого "тихоокеанского огненного кольца": плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят здесь под азиатскую плиту. В результате подвижек земной коры на территории этих двух стран часто происходят землетрясения и извержения вулканов. В июле 1990 года землетрясение магнитудой 7,8 в северной части Филиппин унесло жизни более 1,6 тыс. человек.