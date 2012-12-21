Правительство Израиля согласилось повысить зарплату медсестрам

Израильские медсестры завершили начатую 3 декабря бессрочную забастовку, поскольку правительство согласилось на их требования об увеличении заработной платы. Соответствующий договор чиновники и профсоюзная организация подписали в ночь со среды на четверг, сообщает портал «Медновости» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Начиная с 3 декабря, израильские больницы перешли на субботний режим работы: в ходе забастовки медсестры выполняли только жизненно важные и экстренные процедуры. Средний персонал, трудящийся в лабораториях, поликлиниках при больницах, центрах матери и ребенка и школах полностью прекратил свою работу на время акции протеста.

После 17-дневной забастовки медицинским сестрам удалось добиться повышения зарплаты на 14 процентов, которое будет проводиться постепенно. Кроме того, медсестры, работающие в провинциальных, не полностью укомплектованных медперсоналом больницах, будут получать дополнительные выплаты. Несмотря на достигнутую договоренность, медсестры имеют право и на запланированное повышение зарплаты всем сотрудникам бюджетных учреждений, которое произойдет в ближайшие годы. Всего договор, подписанный на 4,5 года, предусматривает повышение жалованья 28 000 медицинских сестер.

В ходе акции протеста были отменены десятки тысяч запланированных медицинских процедур в больницах и амбулаториях, что нанесло системе здравоохранения Израиля ущерб в размере нескольких миллионов шелекей. Для устранения последствий забастовки медсестер израильскому здравоохранению потребуются недели.

Протестные акции медсестер, работающих в государственных медучреждениях Израиля, начались в феврале 2012 года. Средний медперсонал выступил против невыносимых условий труда, созданных в результате экстремальной перегруженности больниц, а также против нежелания властей изменить эту ситуацию. Проблема усугублялась хронической нехваткой медсестер в госбольницах.

Первая волна протестов и забастовок завершилась подписанием соглашения, которое обязывало власти страны выплачивать премии медсестрам, работающим в дополнительные смены в период максимальной загрузки больниц. Медсестрам, которые согласятся переехать, чтобы трудиться в больницах с нехваткой персонала, чиновники должны были компенсировать аренду жилья. Согласно тексту документа, правительство было обязано сделать все для разрешения бедственной ситуации, сложившейся в госучреждениях.

В декабре профсоюз медсестер обвинил власти в невыполнении условий мартовского соглашения – по мнению сотрудников государственных больниц, с тех пор ситуация только ухудшилась.

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