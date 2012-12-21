Чем полезна красная икра

1. Белка: в икре его 32 г из 100, причем усваивается он не так, как мясо, — подолгу лежа в желудке, а очень быстро, в течение часа. А кроме того, этот белок еще и "элитных сортов", т.к. состоит из полного спектра заменимых и незаменимых аминокислот (т.е. дефицитных). Поэтому после употребления икры в обмен веществ включаются различные "спящие" участки. Человек ощущает это как прилив сил;

2. Йода: этот микроэлемент очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы;

3. Полиненасыщенных жирных кислот: они выводят из организма жиры, которые приводят к развитию атеросклероза — болезни старости. Эта болезнь развивается практически у всех людей, но у одних быстрее, у других — медленнее. Если часто есть икру, появление атеросклероза можно отсрочить;

4. Витамина А: по эффекту похож на витамин С (помогает иммунитету выводить шлаки, укрепляет сосуды, повышает зрение), но, в отличие от него, способен накапливаться. Поэтому икра полезна всем, кто хочет укрепить свой иммунитет, быстрее поправиться после болезни и укрепить зрение;

5. Витамина D: принимает участие в формировании и укреплении костей. Особенно он полезен беременным женщинам и кормящим матерям для профилактики рахита у детей;

6. Витамина Е: его еще называют половым гормоном, т.к. он нормализует обмен веществ в половых железах, а кроме этого, омолаживает клетки и выводит шлаки из жировой ткани. Поэтому витамин Е полезен при половой слабости.