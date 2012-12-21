Чем полезна красная икра
Кладезь незаменимых аминокислот
1. Белка: в икре его
2. Йода: этот микроэлемент очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы;
3. Полиненасыщенных жирных кислот: они выводят из организма жиры, которые приводят к развитию атеросклероза — болезни старости. Эта болезнь развивается практически у всех людей, но у одних быстрее, у других — медленнее. Если часто есть икру, появление атеросклероза можно отсрочить;
4. Витамина А: по эффекту похож на витамин С (помогает иммунитету выводить шлаки, укрепляет сосуды, повышает зрение), но, в отличие от него, способен накапливаться. Поэтому икра полезна всем, кто хочет укрепить свой иммунитет, быстрее поправиться после болезни и укрепить зрение;
5. Витамина D: принимает участие в формировании и укреплении костей. Особенно он полезен беременным женщинам и кормящим матерям для профилактики рахита у детей;
6. Витамина Е: его еще называют половым гормоном, т.к. он нормализует обмен веществ в половых железах, а кроме этого, омолаживает клетки и выводит шлаки из жировой ткани. Поэтому витамин Е полезен при половой слабости.