Как укрепить позвоночник

Для этого ежедневно по 2—3 минуты выполняйте такие упражнения. Утром, лежа в постели, раскиньте руки в стороны. Левую ногу перебросьте вправо, плечи остаются на месте. Посчитайте до пяти, медленно вернитесь в исходное положение. То же проделайте с правой ногой. Затем лягте на пол, подтяните ноги к подбородку и "катайте" спину по полу. Так позвоночник попеременно растягивается и расслабляется. Это упражнение благотворно влияет на состояние всего позвоночника. На работе найдите "тихий уголок" и, стоя, поднимите руки, заключив их в замок. Поднимитесь на носках и тянитесь вверх. Затем найдите какую-нибудь опору, за которую можно держаться руками. Ноги поставьте на ширине плеч или чуть шире, приседайте, пружиня.