Как сделать кофе менее вредным

Чтобы кофе был наиболее ароматным, вкусным и полезным, нужно научиться правильно его готовить. Следуя нашим несложным советам, наслаждайтесь любимым напитком с минимальным риском для здоровья.

1. Очищайте воду, на которой завариваете кофе: отсутствие вредных примесей в воде сохранит ваше здоровье и значительно улучшит вкус кофе.

2. Если вы пьете слишком много кофе и хотите отучить себя от этой привычки, в следующий раз, когда будете заваривать напиток, смешайте обычный кофе с кофе без кофеина. Вкус будет весьма похожим, а рисков учащенного сердцебиения и бессонницы – меньше. Также попробуйте заменять хотя бы одну чашку кофе в день крепким чаем или все больше разбавлять кофе водой и молоком.

3. Хотите похудеть, но любите сладкий кофе с молоком? Используйте заменитель сахара и обезжиренное/соевое молоко. В черном кофе содержится всего 5 калорий, в каппучино - 80-100, а в латте уже больше - 200, так что делайте выводы. Гурманы и сладкоежки могут насыпать в чашку немного горького какао, молотого черного шоколада или корицы.

4. Если хочется пить, выпейте стакан холодной воды, а затем уже заварите кофе. Так вы утолите жажду более полезным напитком, и ваше ежедневное потребление кофе уменьшится. Людям, соблюдающим здоровую диету, советуют отдавать предпочтение чистой воде.

5. Боитесь побочных эффектов кофеина? Отдавайте предпочтение эспрессо: в маленькой чашке содержится всего 50 мг кофеина, а в 200-миллилитровой кружке американо - 135 мг. Кроме того, эспрессо по вкусу и качеству гораздо лучше, чем кофе, приготовленный в кофеварке капельного типа, или быстрорастворимый.

gazeta.ua