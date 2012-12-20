В Беларуси отменяется статус ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Беларуси с 1 января 2013 года отменяется официальный статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает белорусское радио "Рація", вещающее на территорию Беларуси из Польши.

"Удостоверения ликвидаторов действительны только до 31 декабря. После этого всех граждан, принимавших участие в минимизации последствий техногенной катастрофы, понизят до статуса потерпевших. Но даже для получения удостоверения потерпевшего от радиационных аварий им нужно спешить до конца года", - сообщает радио.

Военный ликвидатор из Калинковичей (Гомельская область) Василий Силиверст считает унизительным такое отношение государства к ликвидаторам. "Государство изменило статус участников ликвидации аварии на ЧАЭС на статус потерпевших. Почему так сделали? Дело в том, что многие ликвидаторы у нас тяжелобольные. И если не у всех ликвидаторов документы в порядке, то нужно доказывать свой статус в суде в Минске. Это очень проблематично для кармана. Поэтому большинство ликвидаторов не защищает свой статус. А государству это и нужно, чтобы были меньше ликвидаторов. Они собираются строить АЭС в Островце, а это при таком количестве ликвидаторов-инвалидов - дикарство", - сказал В.Силиверст.

Кандидат технических наук и участник движения "Ученые за безъядерную Беларусь" Юрий Воронежцев также считает, что государство преднамеренно сокращает количество ликвидаторов. "Страна, которая собирается развивать ядерную энергетику почти с нуля, не может себе позволить напоминать о том, что от атомной катастрофы пострадала и продолжает страдать значительная часть населения страны. Кроме того, наше так называемое социальное государство не очень помогает всем категориям социально незащищенных граждан. И ликвидаторы здесь не исключение", - объяснил он.

По словам Ю.Воронежцева, большое количество гомельских ликвидаторов оставили надежду добиться признания своих заслуг на своей родине. Гомельцы начали получать российское гражданство, регистрируясь в Клинцах или Новозыбкове. "В России к участникам ликвидации относятся с большим уважением", - сообщает радио "Рація".

В Беларуси около 100 тысяч человек имеют удостоверение ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС. Белорусские ликвидаторы с 2009 года лишены практически всех льгот.

racyja.eu