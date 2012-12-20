Чем полезны цельнозерновые продукты

Специалисты из США пришли к выводу, что употребление пищи, богатой пищевыми волокнами, способствует снижению риска смерти от болезней сердца и других недугов.

Американские изыскатели утверждают, что на продолжительность жизни влияет количество цельнозерновых продуктов в рационе. Так, чем больше пищи, богатой пищевыми волокнами, ты употребляешь, тем дольше проживешь.

Продукты с высоким содержанием клетчатки на 22% снижают риск смерти от болезней сердца, сердечно–сосудистой системы и других заболеваний. Кроме этого, как утверждают ученые из Национального института изучения рака, они защищают от рака, диабета и ожирения. К наиболее полезным продуктам специалисты относят каши (гречневая, овсяная, пшенная, перловая, ячневая, из неочищенного риса), хлеб с отрубями, пророщенное зерно.

Исследователи провели изыскание с участием 388 122 мужчин и женщин, которых просили ответить на вопросы о их диете. Проанализировав полученные данные ученые выяснили, что в среднем мужчины потребляли 13–29 граммов пищевых волокон в день, а женщины – 11–26 граммов. За 9 лет исследования 20 126 мужчин и 11 339 женщин умерло. Это позволило исследователям прийти к выводу, что у тех людей, которые ели грубоволокнистую пищу в наибольших количествах, риск смерти снижался на 22% в сравнении с теми, кто пренебрегал этими продуктами. При этом риск развития болезней сердца и дыхательных путей снижался на 24–56% у мужчин и 34–59% у женщин.

Напомним, клетчатка – пищевые волокна – улучшает работу кишечника, помогает снизить уровень холестерина, сахара и артериальное давление. Кроме того, продукты, богатые клетчаткой, нормализуют вес и снижают уровень воспаления в организме. Хотя больше всего пищевых волокон содержится в сырых овощах и зелени, в данном исследовании снижение риска смерти оказалось связанным с потреблением круп, а не фруктов и овощей.

korzonews.info