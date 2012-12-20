Простые рецепты для очищения сосудов

Сосуды нужно время от времени очищать от бляшек и укреплять эластичность. В этом вам поможет следующий рецепт.

1 стакан сухих семян укропа (собранного в этом году) промыть, добавить 1-2 ст. ложки корня валерианы, залить 2 л кипятка в термосе. Настаивать сутки. Процедить, добавить 2 стакана качественного меда. Размешать, поставить в холодильник. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Пока будете пить эти лекарства, придерживайтесь вегетарианской диеты: не переедайте, не употребляйте алкоголя, крепкого чая, кофе.

Помогает от тромбофлебита и отвар из листьев крапивы: 2 ст. ложки заварить стаканом кипятка, настоять на протяжении часа, процедить, пить по трети стакана трижды в день на протяжении месяца. При этом придерживайтесь диеты (избегайте мяса, жареных блюд, рыбы).

Укрепит стенки сосудов и такое средство. 40 зеленых грецких орехов перекрутите на мясорубке, засыпьте в банке и добавьте туда 1 кг сахара или меда. Поставьте в теплом солнечном месте и настаивайте на протяжении месяца. Сцедите сок, залейте орехи водкой и еще настаивайте 2 недели. Смешайте сок с настоянным спиртом - получится вкусный и полезный ликер: принимать по 1 ст. ложке профилактически.

Для улучшения питания ткани варикозного расширения вен рекомендуют сокотерапию. Можете пить сок моркови и шпината (10:6), сок моркови, сельдерея, петрушки и шпината (7:4:2:3), сок моркови, свеклы и огурца (10:3:3). Соки готовьте перед употреблением. На протяжении дня желательно выпить 500 мл таких соков.