Простые рецепты для очищения сосудов
Помогут "живые" соки
Сосуды нужно время от времени очищать от бляшек и укреплять эластичность. В этом вам поможет следующий рецепт.
1 стакан сухих семян укропа (собранного в этом году) промыть, добавить 1-2 ст. ложки корня валерианы, залить
Помогает от тромбофлебита и отвар из листьев крапивы: 2 ст. ложки заварить стаканом кипятка, настоять на протяжении часа, процедить, пить по трети стакана трижды в день на протяжении месяца. При этом придерживайтесь диеты (избегайте мяса, жареных блюд, рыбы).
Укрепит стенки сосудов и такое средство. 40 зеленых грецких орехов перекрутите на мясорубке, засыпьте в банке и добавьте туда
Для улучшения питания ткани варикозного расширения вен рекомендуют сокотерапию. Можете пить сок моркови и шпината (10:6), сок моркови, сельдерея, петрушки и шпината (7:4:2:3), сок моркови, свеклы и огурца (10:3:3). Соки готовьте перед употреблением. На протяжении дня желательно выпить 500 мл таких соков.