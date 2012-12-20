Если у вас есть склонность к варикозу

У вас врожденная склонность к расширению вен? Тогда придерживайтесь этих правил.

1. Все, по возможности, домашние работы выполняйте сидя, прямые ноги положите на стул или табуретку.

2. Ежедневно отдыхайте лежа 15-20 минут, положив ноги на подушку, валок. В таком положении смотрите телевизор, читайте.

3. Во время сна ноги также должны быть на повышении.

4. Откажитесь от солнечных ванн и соляриев - ультрафиолетовые лучи снижают эластичность тканей.

5. Забудьте о горячей ванне, контрастном душе, сауне - все это активизирует кровообращение.

6. Не носите узких штанов, тесной обуви - они сжимают вены ног, нарушают циркуляцию крови.

7. Обливайте ноги прохладной водой. Несильной струей из шланга "пройдитесь" от пальцев к пяткам, после этого вверх по голени к коленной впадине сначала по одной ноге, потом - по второй. Так же пройдитесь струей по передней части ноги - от пальцев к колену.

8. Очень полезно ходить водным путем, высоко поднимая ноги. Зимой можно "потоптаться" в ванне, наполнив ее едва теплой водой.

9. Всегда носите колготки моделей, фиксирующих сосуды, снижающих нагрузку на вены.

10. Ежедневно смазывайте голени и стопы специальными средствами, которые укрепляют ткани, повышают тонус вен и их сопротивляемость к неблагоприятным условиям. Какие именно вам подобрать - посоветуйтесь с врачом.