Бананы и шоколад избавят от зимней усталости

Зимой, когда дни всё короче, нам не хватает серотонина — «гормона счастья». Для его выработки обязательно нужен свет, поэтому уровень серотонина в организме неизменно падает в холодное время года. Помочь от зимней депрессии могут бананы и шоколад. К природным антидепрессантам относятся и жирные кислоты, которыми богаты жирная рыба, семечки, оливковое масло. Эмоциональный подъём вызывает также селен. Высоким содержанием этого микроэлемента могут похвастать орехи, морская рыба, красное мясо, печень.