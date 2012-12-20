Бананы и шоколад избавят от зимней усталости
11:58, 20 декабря 2012Зарубежные новости
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Сейчас не хватает гормона счастья
Зимой, когда дни всё короче, нам не хватает серотонина — «гормона счастья». Для его выработки обязательно нужен свет, поэтому уровень серотонина в организме неизменно падает в холодное время года. Помочь от зимней депрессии могут бананы и шоколад. К природным антидепрессантам относятся и жирные кислоты, которыми богаты жирная рыба, семечки, оливковое масло. Эмоциональный подъём вызывает также селен. Высоким содержанием этого микроэлемента могут похвастать орехи, морская рыба, красное мясо, печень.
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