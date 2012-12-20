Как питаться в офисе?

Свежие овощи и фрукты, каши и супы - все это очень полезно, но отнимает много времени или недоступно для тех, кто целый день работает в офисе. Lady.tochka.net собрала лучшие советы по здоровому питанию для трудоголиков: о режиме, балансе белков-жиров-углеводов, полезных перекусах, ужинах после рабочего дня.

Сегодня поговорим о том, как организовать правильный режим питания. Одно из главных правил здорового питания - есть часто, в одно и то же время каждый день. Как это организовать, если у тебя то отчет, то дедлайн, то аудит? Давай проанализируем приемы пищи на протяжении дня.

Чтобы успеть приготовить и съесть завтрак, нужно встать пораньше, а значит - лечь тоже не под утро. Стоит ли напоминать, что чем раньше ты засыпаешь, тем лучше отдыхаешь, даже если проснешься ни свет ни заря? Пусть завтрак будет еще одним стимулом не засиживаться допоздна.

От завтрака до обеда проходит слишком много времени, сидеть без еды так долго вредно для обмена веществ и печени. Очень рекомендуем тебе перекусить - например, за чаем, который ты наверняка будешь распивать с коллегами по приходу в офис.

Полдник - не слово из детского сада, а очень даже полезная привычка. Тем более, что к четырем часам вечера работоспособность резко падает. Лучший способ заставить мозги работать быстрее - отвлечься.

Фейсбук и игры не считаются - это все то же просиживание штанов (привет, целлюлит) и мучение глаз экраном компьютера. Другое дело - перекус: и прогуляться придется, и запасы энергии пополнишь.

"Ужинать не позже шести" - мало того, что авторы этой идеи были слабо осведомлены в физиологии (о вреде этого приема читай в тексте «Не есть после шести: верный путь в больницу»), так эти люди еще и не работали. Как можно организовать последний прием пищи в шесть часов вечера, если как раз в это время ты заканчиваешь работать (а то и позже)? Еще раз призываем: спокойно ешь после шести, семи, да хоть восьми - просто прекращай жевать за три часа до сна, особенно если ты целый день работаешь.

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