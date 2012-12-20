Как ухаживать за руками в морозы

Конечно, иметь красивые, нежные и бархатистые ручки - большая роскошь для современной девушки. Однако мы должны стремиться к идеалу и красоте, поэтому очень важно правильно ухаживать за руками и период зимних холодов и морозов.

Итак, вначале разберемся, от чего же так страдают нашм ручки:

- неправильное питание и следствие этого нехватка витаминов А и Е.

- дисбактериоз

- авитаминоз (особенно зимой и весной)

- резкая смена климата, длительный контакт с солнечными лучами, холодная и ветреная погода

- постоянный контакт с моющими средствами и другой бытовой химией

- возраст

- неправильный и ненадлежащий уход за руками

- прием различных препаратов для похудения

- хронические заболевания

- плохая (жесткая) вода.

Причину мы выяснили. Какими же способами можно устранить последствия? Lady предлагает 5 самых популярных народных рецепта:

1. Творог смешиваем со сметаной, с медом в равных пропорциях и добавляем 1 желток. Эту маску наносим на руки и оставляем минут на 15. После этого хорошенько смываем теплой водой.

2. От сухости рук великолепно помогают ванночки из отвара картофеля, сельдерея или рассола от квашенной капусты. Для этого опускаем в отвар руки и держим 15-20 минут.

3. Растираем руки льняным маслом в течении 15 минут.

4. Сок лимона смешиваем с белком одного яйца. Наносим маску на руки и держим ее минут 15. После этого смываем руки теплой водой.

5. Сваренный картофель хорошенько размять вилкой и смешать с огуречным соком до получения однородной консистенции. Нанести смесь на руки и желательно обмотать марлей, или надеть мягкие перчатки. Оставить на 15-20 минут.

Помимо этого помните вот что:

- Мойте руки теплой водой а в конце ополаскивайте холодной. Это нужно для того, чтобы тренировались наши кровеносные сосуды и улучшалась циркуляция крови.

- Всегда вытирайте руки насухо.

- Не выходите на холод,или в ветреную погоду с влажными руками.

- Перед выходом на улицу в солнечную погоду наносите на руки солнцезащитный крем.

- Выполняйте всю домашнюю работу в специальных перчатках.

- Несколько раз в неделю очищайте руки специальным скрабом.

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