Как ухаживать за руками в морозы
Бархатистые ручки - большая роскошь для современной девушки
Конечно, иметь красивые, нежные и бархатистые ручки - большая роскошь для современной девушки. Однако мы должны стремиться к идеалу и красоте, поэтому очень важно правильно ухаживать за руками и период зимних холодов и морозов.
Итак, вначале разберемся, от чего же так страдают нашм ручки:
- неправильное питание и следствие этого нехватка витаминов А и Е.
- дисбактериоз
- авитаминоз (особенно зимой и весной)
- резкая смена климата, длительный контакт с солнечными лучами, холодная и ветреная погода
- постоянный контакт с моющими средствами и другой бытовой химией
- возраст
- неправильный и ненадлежащий уход за руками
- прием различных препаратов для похудения
- хронические заболевания
- плохая (жесткая) вода.
Причину мы выяснили. Какими же способами можно устранить последствия? Lady предлагает 5 самых популярных народных рецепта:
1. Творог смешиваем со сметаной, с медом в равных пропорциях и добавляем 1 желток. Эту маску наносим на руки и оставляем минут на 15. После этого хорошенько смываем теплой водой.
2. От сухости рук великолепно помогают ванночки из отвара картофеля, сельдерея или рассола от квашенной капусты. Для этого опускаем в отвар руки и держим 15-20 минут.
3. Растираем руки льняным маслом в течении 15 минут.
4. Сок лимона смешиваем с белком одного яйца. Наносим маску на руки и держим ее минут 15. После этого смываем руки теплой водой.
5. Сваренный картофель хорошенько размять вилкой и смешать с огуречным соком до получения однородной консистенции. Нанести смесь на руки и желательно обмотать марлей, или надеть мягкие перчатки. Оставить на 15-20 минут.
Помимо этого помните вот что:
- Мойте руки теплой водой а в конце ополаскивайте холодной. Это нужно для того, чтобы тренировались наши кровеносные сосуды и улучшалась циркуляция крови.
- Всегда вытирайте руки насухо.
- Не выходите на холод,или в ветреную погоду с влажными руками.
- Перед выходом на улицу в солнечную погоду наносите на руки солнцезащитный крем.
- Выполняйте всю домашнюю работу в специальных перчатках.
- Несколько раз в неделю очищайте руки специальным скрабом.