Как сберечь здоровье, работая в офисе

Зима – самая горячая рабочая пора. Мозг трудится в полную силу, в то время как тело вжато в кресло, а глаза не мигая, смотрят в монитор. В результате мы получаем боли в спине, варикозное расширение вен и покраснение глаз. Можно ли исправить ситуацию?

Сидячий образ жизни

Самый большой минус офисной жизни – сидячая работа. Однообразная поза приводит к застою крови в малом тазу и как результат – к гинекологическим проблемам или такому неприятному недугу, как гемморой. Но первыми страдают вены.

Из-за отсутствия оттока крови вены начинают проступать наружу. Следующий этап – нарушение работы жировых клеток. Они уплотняются и начинают оказывать давление на кожу, проявляясь на поверхности в виде бугорков. Результат: варикозное расширение вен и целлюлит.

Решение: пора укрепить вены. Возьмите за правило ежедневно гулять по 30 минут. Здесь нет необходимости специально выкраивать время: просто откажитесь от транспорта и отправляйтесь к метро пешком.

Или вместо лифта поднимайтесь и спускайтесь по лестнице. Во время рабочего дня периодически прохаживайтесь по офису, вставайте на носочки.

Нехватка слезной жидкости

Научно доказано, что когда человек долгое время работает за монитором, он забывает моргать. А ведь этот процесс очень важен для здоровья глаз: моргание обеспечивает слезную жидкость, защищая глаза от пересыхания. Что особенно необходимо в офисных условиях, где циркулирует сухой кондиционированный воздух.

Решение: Моргайте как можно чаще. Чтобы глаза меньше уставали, тренируйте глазные мышцы. Например, один раз в час отвлекайтесь от работы на пять минут.

В это время разглядывайте попеременно объекты далеко и близко расположенные. Если в офисе есть кондиционер, договоритесь с коллегами 2-3 раза в день проветривать помещение.

Пейте больше воды: для здоровья нужно выпивать до 2-х литров воды в день. Закапывайте в глаза искусственные слезы.

Одна и та же поза

Офисное кресло фиксирует тело в определенной позе.

В результате, шея и затылочные мышцы напряжены, плечи приподнято.

Из-за сдавливания межреберных нервов может развиться межреберная невралгия, которая даст о себе знать характерными болями в сердце.

Застой крови в системе позвоночных артерий ухудшает кровоснабжение мозга. Результат: повышенное давление, головная боль, быстрая утомляемость.

Помимо прочего может развиться шейный остеохондроз, а от постоянного стука по клавиатуре, так называемый, туннельный синдром, который даст о себе знать болями в запястьях.

Может оказаться так, что в один прекрасный день вас пронзит жгучая боль в плечевом суставе, а пальцы рук откажутся повиноваться. И тогда вам прямой путь к невропатологу.

Решение: чтобы оградить себя от болезней, нужно делать гимнастику. Потянитесь, разомнитесь, встряхните кисти рук, максимально напрягая мышцы.

Пожмите плечами, покрутите головой, если есть возможность, сделайте наклоны.Синдром хронической усталости

Взлеты и падения по карьерной лестнице, интриги сослуживцев, сложные отношения с начальством, сроки, отчеты, авралы – непременные атрибуты офисной жизни.

Когда мы нервничаем, мы уничтожаем в своем организме «гормон счастья» – серотонин и взращивает гормоны стресса – кортизол и эпинефрин.

Если это повторяется ежедневно, недалеко и до депрессии. Но первым развивается синдром хронической усталости.

Решение: пропейте курс успокоительных, отдайте предпочтение гомеопатическим средствам, такие и помогут и избавят вас от неприятных побочных эффектов.

Займитесь йогой. Практики помогут обрести душевное равновесие. Кстати, доказано, что люди, которые спокойно относятся к жизненным обстоятельствам, физиологически стареют на 10 лет позже, чем их нервные ровесники.

Пыльный офис

Офис – это одно из самых пыльных помещений. Ежедневно, даже при наличии уборщицы, в офисе скапливается масса пыли: ее приносят сами сотрудники на обуви и на одежде.

Добавьте туда продукты человеческой жизнедеятельности: обломки ногтей, частички кожи, выпавшие волосы. Кроме того, в офисе скапливаются груды бумаги, а клавиатура и мышка вообще являются рассадниками разнообразных бактерий.

Решение: мойте руки, приходя на работу и в течение дня, чаще протирайте стол влажной тряпочкой, очищайте монитор специальными салфетками.

И раз в полгода проводите чистку клавиатуры и мыши. А нейтрализовать вредное воздействие офисной техники помогут растения.

zhinka.info