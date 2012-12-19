Горох и его полезные свойства

Горох по достоинству ценили еще в каменном веке, во Франции в средние века его подавали на стол королям.

К сожалению, в "колбасный век" мы стали забывать про источники растительного белка, например, горох. А чего только не готовили наши бабушки из гороха: пироги, супы, густые похлебки, каши, соусы и даже лапшу... Не многие знают, что бобовые являются важнейшей составляющей здорового питания. Диетологи советуют их кушать 3-4 раза в неделю.

Польза гороха и состав

По количеству белков ему нет равных. Именно поэтому блюда из них обязательно едят во время постов, заряжая организм необходимой энергией. Белки, входящие в состав гороха, по содержанию ряда незаменимых аминокислот (цистин, лизин, метиоцин и др.) сходны с белками мяса.

Кроме того, в нем много крахмала, клетчатки, ферментов, витаминов А, С, В, РР, а также солей калия, кальция, фосфора и железа.

Канадские ученые установили, что белки гороха положительно влияют на работу сердечнососудистой системы, они позволяют поддержать артериальное давление в норме!

В 100 граммах гороха содержится 262 ккал, из них 42 грамма углеводов, 20 граммов белка и 1,3 грамма жира.

В нем много минеральных солей, микроэлементов и витаминов, особенно группы В, есть и аскорбинка, а также фолиевая кислота и железо. Именно поэтому на него советуют налегать при анемии.

Еще горох богат йодом – элементом, необходимым нам для защиты от зоба (увеличения щитовидной железы), атеросклероза и ожирения.Полезно съедать по 3 свежего или размоченного в воде сухого горошка при изжоге.

Кашицу из незрелых (зеленых) плодов гороха, смешав с яичным белком, можно прикладывать к ранам, фурункулам, синякам и кровоподтекам. Гороховую муку, которая улучшает питание клеток головного мозга, нормализует обмен веществ, лечит атеросклероз, снимает головные боли, помогает при сахарном диабете, можно принимать по 1 чайн. ложке в день до еды.

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