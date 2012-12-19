Массаж молочной железы победит рак

Раковые клетки в молочной железе можно обезвредить, сжимая грудь. Таким образом, вскоре должен появиться новый метод лечения рака груди. Об этом рассказали ученые из Университета Калифорнии в Беркли, США.

Проведенные ими эксперименты показали, что физическое воздействие на клетки рака заставляет их снова становиться доброкачественными. В ходе исследования ученые поместили злокачественные клетки на первых этапах роста в силиконовую камеру и сдавили их. Со временем сжатые клетки стали вести себя, как здоровые.

По словам ученых, физическая сила послужила для раковых клеток сигналом, который вернул их к нормальным моделям роста.

likar.info