Готовим кожу к Новому году

Чтобы придать коже бархатистость в рекордно короткие сроки, используйте специальные скрабы, сделанные своими руками. Для приготовления лавандового скраба вам понадобятся 15 капелек лавандового эфирного масла, половина столовой ложки растительного масла и такое же количество морской соли. Смешайте ингредиенты, нанесите смесь на тело при помощи губки массажными движениями. Через несколько минут смойте теплой водой. Аромат лавандового эфирного масла подарит вашей коже приятное благоухание.

В Новый год каждой женщине хочется выглядеть особенно шикарно. Чтобы кожа лица стала моложавой и гладкой, выполните маску для лица на основе кофе. Разомните половинку среднего банана, добавьте чайную ложечку кофейной гущи и половину чайной ложки жирных сливок. Нанесите средство на лицо, подержите 10 минут. Когда вы смоете средство с лица, обязательно воспользуйтесь увлажняющим кремом. Это закрепит эффект от процедуры. Маска напитает кожу витаминами, поможет уменьшить мимические морщинки и улучшит цвет лица.

Чтобы выполнить скраб на основе кофе, возьмите немного кофейной гущи, оставшейся от напитка, добавьте столовую ложку жирной сметаны. Хорошенько перемешав смесь, используйте ее как скраб для очищения лица.

Губы в зимнее время особенно уязвимы. Они могут трескаться и сохнуть. А чтобы ваши губки были красивыми, независимо от времени года, важно не забывать ухаживать за ними. Хорошим средством послужит парафиновая маска. Почистите губы зубной щеткой, смажьте их растительным маслом, а затем наложите на кожу растопленный косметический парафин. Перед нанесением не забудьте опробовать средство на руке, чтобы оно не было слишком горячим. Наносить парафин следует небольшой кисточкой в несколько слоев. Поверх маски наложите слой ваты, чтобы парафин не остыл быстро. Когда вы снимете маску с губ, нанесите бальзам или гигиеническую помаду. После процедуры не рекомендуется сразу выходить на улицу, иначе эффекта не будет.

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