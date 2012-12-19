Гранат поможет сохранить молодость

Хотите выглядеть молодым даже в зрелом возрасте? Ежедневно ешьте гранаты, новое исследование ученых из испанской лаборатории ProbelteBio доказало, что гранат – это природный эликсир молодости.

Гранат на протяжении веков считается спасителем от многих недугов, он предотвращает болезни сердца, снимает стресс и даже повышает потенцию. Теперь же выяснилось, что он замедляет процесс старения ДНК.

Почти 60 добровольцев в ходе эксперимента в течение трех месяцев ели экстракт плодов граната, пишет Medvesti.ru. Ученые же контролировали активность химических веществ в организме и обнаружили существенное снижение маркеров повреждения клеток, которые вызывают повреждение органов и эффект старения на коже.

Скорее всего, гранат замедляет окисление в клетках, которое является по сути естественным процессом старения.

Старение это своеобразная коррозия, повреждающий окислительный процесс, защититься от него будет значить победить старение.

korzonews.info