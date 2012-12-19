Американцы усыновили 3,6 тыс. детей из России

Американцы за годы президентства Барака Обамы усыновили 3 тысячи 627 детей из России, свидетельствуют данные бюро по консульским вопросам госдепартамента США. Об этом передают РИА «Новости».

В 2009 году были усыновлены 1 тысяча 586 детей, в 2010-м - 1 тысяча 79, в 2011-м - 962 ребенка.

За 10 лет - с 2001 по 2011 год - американцы усыновили 36 тысяч 445 российских детей.

Согласно российскому законодательству, усыновление детей иностранными гражданами допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи российских граждан. В настоящее время Госдума рассматривает ответ на американский "список Магнитского" - так называемый "закон Димы Яковлева", предусматривающий полный запрет на усыновление американцами детей из РФ. Закон назван в память о погибшем в Вирджинии двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле. По данным на 2010 год, число детей, погибших в США в приемных семьях, составляло 15 человек.