Как похудеть на 5 кг без диеты

Чтобы сбросить 5 кг лишнего веса, диеты не нужны. О том, как за месяц легко привести вес в норму, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталия Александровна Самойленко (г. Киев).

Для этого достаточно разумных физических нагрузок и выполнения правил здорового питания:

•Есть небольшими порциями 5 раз в день.

•В перерывах между едой пить достаточное количество простой воды.

•Выбирать правильные продукты. Основа рациона - сезонные овощи и фрукты, зелень, цельнозерновые продукты, бобовые, рыба, нежирное мясо и птица, орехи, кисломолочные продукты, натуральные растительные масла.

•Исключить вредные продукты: фаст-фуд, чипсы, сладкую газировку, продукты с сахаром, белой мукой и маргарином, мясные продукты промышленного производства.

Необходимо больше гулять на свежем воздухе, выбрать спорт по душе и смотреть на жизнь позитивно, подчеркнула врач.

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