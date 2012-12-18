5 самых опасных продуктов на вашем новогоднем столе
13:53, 18 декабря 2012Зарубежные новости
0
Лидирует майонез
Эти пять продуктов часто появляются на столах в новогодние праздники, нанося вред фигурам и пищеварению. Итак, на первом месте:
Майонез.
Данный продукт добавляется во многие блюда, не только в традиционный для новогоднего стола салат "Оливье". Поскольку полностью исключить его вряд ли получится, диетологи рекомендуют хотя бы съедать тяжелые салаты с майонезом с самого начала застолья. Но в идеале — заменить их салатами с растительным или оливковым маслом.
Коктейли.
Смесь алкогольных и безалкогольных напитков часто приводит к тяжелому похмелью.
Шампанское.
Данный напиток является причиной изжоги, поэтому врачи советуют ограничиться одним бокалом.
Жирные мясные блюда.
Они способствуют замедлению пищеварения и накоплению лишних кило, а при регулярном употреблении повышают рик сердечно-сосудистых проблем.
Мандарины.
Мандарины выглядят в этом списке странно - продукт вполне невинный. Однако тем, кто страдает желудочными заболеваниями (гастритом, коликами и т.д.), стоит ограничить себя в поедании этих фруктов, так как они могут негативно подействовать на кишечник и слизистую желудка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter