5 самых опасных продуктов на вашем новогоднем столе

Эти пять продуктов часто появляются на столах в новогодние праздники, нанося вред фигурам и пищеварению. Итак, на первом месте:

Майонез.

Данный продукт добавляется во многие блюда, не только в традиционный для новогоднего стола салат "Оливье". Поскольку полностью исключить его вряд ли получится, диетологи рекомендуют хотя бы съедать тяжелые салаты с майонезом с самого начала застолья. Но в идеале — заменить их салатами с растительным или оливковым маслом.

Коктейли.

Смесь алкогольных и безалкогольных напитков часто приводит к тяжелому похмелью.





Шампанское.

Данный напиток является причиной изжоги, поэтому врачи советуют ограничиться одним бокалом.





Жирные мясные блюда.

Они способствуют замедлению пищеварения и накоплению лишних кило, а при регулярном употреблении повышают рик сердечно-сосудистых проблем.





Мандарины.

Мандарины выглядят в этом списке странно - продукт вполне невинный. Однако тем, кто страдает желудочными заболеваниями (гастритом, коликами и т.д.), стоит ограничить себя в поедании этих фруктов, так как они могут негативно подействовать на кишечник и слизистую желудка.