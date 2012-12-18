Эффект энергетиков слишком преувеличен - ученые

В ходе работ анализировались десятки статей, в которых изучались эффекты ингредиентов энергетиков отдельно или в сочетании с кофеином. Оказалось, что эффективность энергетиков достигается в основном именно благодаря кофеину, а не каким-либо другим компонентам.

Столь ярко выраженный бодрящий эффект, который знаком практически каждому, кто хоть раз пил «энергетики», объясняется слишком завышенной дозой кофеина. Более ранний анализ доказал, что энергетические напитки порой содержат в 14 раз больше этого вещества, чем другие безалкогольные напитки. Эта токсичная доза кофеина, безусловно, несёт угрозу для здоровья: так, недавно в США начали расследование смертей, предположительно, связанных с употреблением «энергетиков».

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