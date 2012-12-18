Симптомы заболеваний щитовидной железы

Болезни щитовидной железы проявляются изменениями ее функции и структуры.

При повышении функции ускоряется обмен веществ, что приводит к внезапному исхуданию, появлению сердцебиения, потливости, дрожания рук, слабости, раздражительности и плаксивости.

Недостаточность гормонов (снижение функции) замедляет обменные процессы в организме и проявляется слабостью, утомляемостью, сухостью кожи, отеком всего тела, увеличением массы тела, уменьшением частоты пульса, подъемом артериального давления, выпадением волос.

Больная щитовидная железа может быть изменена по размерам, консистенции (плотности), или содержать опухоли (узлы).

ЗОБ - это увеличение щитовидной железы. Если железа увеличена за счет узла или узлов (опухолей), то его называют узловым или многоузловым; если увеличение состоялось за счет разрастания ткани железы, то зоб называют диффузным; когда железа увеличилась за счет обоих этих факторов, зоб называют смешанным.

Если щитовидная железа увеличивается к большим размерам, она начинает смещаться и сдавливать рядом расположенные органы (трахею, пищевод, нервы и сосуды шеи). Появляется компрессионный синдром - давление в участке шеи, ощущение постороннего тела на шее, одышка, которая усиливается при закидывании головы и лежа, осложнение при глотании пищи, хриплость голоса.

Очень редко могут встречаться боли в участке щитовидной железы. Они связаны с воспалительными процессами в органе или с кровоизлиянием в опухоль (узел) железы.

Увеличенные лимфоузлы шеи достаточно часто встречаются при вирусных и других воспалительных заболеваниях, но иногда могут оказаться метастазами злокачественного процесса в щитовидной железе.

К сожалению, в 80 % больных с опухолями щитовидной железы (в том числе и злокачественными) любые ощущения отсутствуют. Длительное время они люди чувствуют себя здоровыми, даже не догадываясь о грозной болезни.

Учитывая это, советуем ВСЕМ раз в год проходить УЗИ щитовидной железы, а при возникновении указанных симптомов немедленно обратиться к врачу специализированного учреждения за консультацией.