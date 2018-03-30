"Обычная" ангина может привести к тяжелой болезни

Зима - сезон болезней. Чаще всего людей прихватывают простуды. Легкомысленное отношение к ним может серьезно подорвать здоровье. Например, банальная ангина может привести к очень опасной и тяжелой болезни как ревматизм, который может проявиться не сразу, а через много лет .

Ревматизм всегда начинается спустя 1-3 недели после перенесенной гнойной ангины. Продукты жизнедеятельности микробов из миндалин попадают в кровь и другие среды организма, поражая его «там, где слабо». В зависимости от того, где ударят микробы, у этого недуга есть несколько форм — сердечная, суставная и нервная. Причем вопреки сложившемуся мнению, что ревматизм – это болезнь в первую очередь суставов, это не так. Суставы, как и нервы, поражаются только в части случаев и как правило не оставляют после себя последствий, зато сердце заболевает всегда. Ревматизм — главная причина пороков сердца.

Во всех случаях, когда у вас есть основания заподозрить ревматизм, независимо от его формы, нужно сразу вызвать домой врача (терапевта, педиатра или семейного). Если его подозрения совпадут с вашими, требуйте госпитализации. Неопытный врач может порекомендовать вам сходить в поликлинику, сдать анализы, но настаивайте на своем. Знайте, что любая нагрузка в остром периоде противопоказана, больному нужен постельный режим. Не вздумайте заниматься самолечением: эту болезнь берут только антибиотики, а их должен назначать только врач. При правильном лечении формирование ревматического порока сердца можно за 1,5-2 месяца остановить. При этом, учитывая коварность ревматизма — его тягу «возвращаться», врачи всегда перестраховываются, в течении 5 лет назначая профилактические курсы антибиотикотерапии, которые обязательно нужно проходить.

Профилактика ревматизма — это профилактика заболеваний, после которых он развивается — гнойной ангины . Поэтому, во-первых, предупреждайте острые инфекции, а, во-вторых, если вы все-таки заболеваете, то лечитесь правильно. О профилактике простуд уже сказано очень много. Все знают, что нужно избегать переохлаждений и принимать витаминизированную пищу.

"Узнать" ревматизм непросто. Поражение сердца иногдао протекает бессимптомно. В этом случае о ревматизме узнают во взрослом возрасте, когда болезнь уже запущена, спустя много лет после перенесенной ангины, давшей начало процессу (так в большинстве случаев и происходит). При этом формируется порок сердечного клапана, чаще всего — митрального, который приводит к инвалидности и часто требует хирургического лечения. Если симптомы все-таки есть, то ребенок пожалуется на боль в сердце, усталость, слабость при ходьбе, бегании, ему будет трудно подниматься по лестнице, из-за одышки и сердцебиения. При исследовании врач обнаружит учащение пульса, расширение сердца, шум и другие признаки серьезного заболевания.

Суставы поражаются примерно в 50 % случаев. В этом случае у ребенка появляется жар, опухоль и резкая боль в суставах. Раньше всего заболевают коленные, голеностопные, локтевые суставы, а затем ревматизм может поразить и мелкие суставы кисти руки, стопы и даже позвоночника. От других заболеваний суставов ревматизм отличает то, что боль и опухоль в одном суставе держатся недолго, обычно не больше 2-3 дней, в редких случаях затягиваются на 1 – 2 недели. Но, исчезнув в одном суставе, боль быстро переходит в другой, третий и так далее. Ревматизм, таким образом, как бы перескакивает, перелетает с одного сустава на другой; отсюда возникла приставка к названию болезни: летучий ревматизм. Еще одна особенность в том, что, как бы ни были сильны боль и опухоль, через пару недель они бесследно исчезают, не оставляя последствий.

Нервная форма ревматизма проявляется в виде так называемой хореи. При ней поражается головной мозг. Болезнь начинается мало заметными признаками. Человек становится раздражительным, плаксивым. Появляются легкие подергивания в руках, лице. Предметы могут выпадать из рук, портится почерк. Когда это происходит у ребенка, то дома и в школе зачастую принимают все это за шалость, за которой иногда следует наказание. Потом подергивания усиливаются, больному становится трудно ходить и правильно сидеть, речь делается непонятной. В тяжелых случаях могут появиться параличи и почти полная потеря речи.

Олеся Донченко,

семейный врач.