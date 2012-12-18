Как правильно одеваться в морозную погоду

Врачи рассказали, как в минус десять находиться на улице и не болеть, сообщает ТСН.

Одеваться в мороз, как капуста, - не самое важное, говорят специалисты и советуют брать скорее не количеством, а качеством.

"Самый нижний слой одежды должен быть хлопчато-бумажным, то есть из натуральных тканей, не нужно одевать синтетику. Если она не будет впитывать пот, значит, мы будем быстрее охлаждаться", - объяснила терапевт-кардиолог Марина Крапивнер.

Короткие куртки и узкие штаны надо оставить до осени, потому что зимой одежда должна быть широкой, чтобы между ней и телом оставалось пространство. А шапка, уверяют врачи, защитит не только от гайморита и менингита. Оказывается, что когда находишься на морозе без шапки, можно не только заболеть, а еще и облысеть из-за переохлаждения. Не менее важно в морозы правильно питаться. Организм должен утепляться более калорийной пищей.

"Это должны быть какие-то супы, это должны быть бульоны, мясо и рыба, и какие-то там гарниры более сытные", - отметила Крапивнер.

И конечно же в минус десять нельзя стоять на одном месте - нужно двигаться. Впрочем, все эти советы помогают тем, кто на улице находится не долго. Тем, кому приходится проводить на морозном воздухе целый день, врачи советуют каждые несколько часов делать перерывы, чтобы согреться. В то же время дворники, которые разбрасывают снег, уверены, что их работодатель на такие требования только бы расхохотался. Им не выдают даже горячего чая. После длительного времени на морозе, зайдя в дом, врачи советуют сначала переодеться, а уже потом налегать на чай и супы.