Главная проблема Европы - безработица среди молодежи

Канцлер Германии Ангела Меркель считает безработицу среди молодежи одним из основных вызовов, которые в настоящее время стоят перед Европой. Об этом сообщают РИА «Новости».

По последним данным, уровень молодежной безработицы в странах еврозоны составляет почти 25%. При этом в ряде южных стран, в том числе в Испании, этот показатель превышает 50%.

Как заявила А.Меркель сегодня на встрече с иностранными журналистами, работающими в Германии, за последние два-три года странами ЕС была проделана большая работа, и на этом пути есть серьезные достижения.

"Мы не в конце пути, нам предстоит еще много пройти. Но я убеждена, что путь выбран правильно, хотя для многих людей в ЕС он является большим вызовом. Крупнейшей и сложнейшей проблемой, конечно, является безработица среди молодежи... Через 10-20 лет мы должны добиться того, что Европа стала не просто единым внутренним рынком, но единым рынком рабочей силы", - сказала канцлер ФРГ.