В США недостаточно защищают детей - Обама

Президент Барак Обама признал, что в США прилагается недостаточно усилий для защиты детей.

Об этом глава государства заявил в воскресенье вечером, выступая на службе, посвященной памяти погибших в результате стрельбы в начальной школе в городе Ньютаун (штат Коннектикут), сообщает ИТАР-ТАСС.

"Можем ли мы сказать, что делаем достаточно для защиты наших детей. Я думал об этом в последние дни. И если быть честным перед собой, то ответ отрицательный", - отметил Б.Обама.

Он пообещал в ближайшее время предпринять шаги, нацеленные на снижение уровня насилия. "Мы больше не можем терпеть. Подобным трагедиям надо положить конец. И для этого нам предстоит измениться", - заметил Президент США.

Б.Обама подчеркнул, что в предстоящие недели использует "всю свою власть для того, чтобы вовлечь всех соотечественников в деятельность, направленную на предотвращение трагедий", "у нас нет выбора, мы не можем позволить,чтобы такие вещи случались постоянно".

Президент произнес имена всех 20 детей и шестерых взрослых, которые погибли в пятницу в результате бойни, устроенной 20-летним Адамом Лэнзой.