Продукты против рака

Все мы читали о том, что здоровое питание, включающее определенные продукты, помогает предотвратить рак. Но что делать тем, кому поставили уже столь серьезный диагноз? Помогут ли определенные продукты сражаться с этим недугом? Ученые уверены – да!

Прежде всего, медицинские специалисты рекомендуют ввести в свой рацион больше фруктов и овощей. Многие эксперты также предлагают отказаться от мяса. Все врачи единодушны, что стоит отдать предпочтение постным блюдам – таким как вегетарианская лазанья или овощное жаркое – или есть их хотя бы несколько раз в неделю.

Ешьте морковь, болгарский (сладкий) перец сырыми, всегда предпочтительнее свежие фрукты.

Готовьте много зеленых листовых салатов на ужин.

Пейте в качестве закуски много свежевыжатого фруктового или овощного сока (фрешей).

Впрочем, до сих пор специалисты не могут сказать что продукты питания – доказанный способ уничтожения раковых клеток. Правда, не так давно были проведены испытания, которые показали, что вещества из чеснока могут нейтрализовать канцерогены и даже «заставить» раковые клетки самоликвидироваться.

Тем не менее, то, что вы едите очень важно – вы даете своему организму разнообразную здоровую пищу, все питательные вещества, в которых он нуждается. Эксперты считают, что здоровая диета может повысить шансы на выздоровление.

А как быть с пищевыми добавками? «Человеку с таким диагнозом хочется верить, что пищевые добавки помогут ему исцелиться», – комментирует Ким Джордан (Kim Jordan), руководитель Cancer Care Alliance в Сиэтле (США). «Однако доказательств их эффективности – ничтожно малое количество».

med.2.ru