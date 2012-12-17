Отказ от жирной пищи вызывает депрессию

Когда человек садится на жeсткую диету, меняется нейрохимия его мозга, что приводит к депрессии. Об этом заявляет Стефани Фултон из Монреальского университета (Канада).

Она провела опыт на животных: в течение шести недель одна из групп подопытных мышей получала маложирную пищу (на жир приходилось 11% общей калорийности рациона), а другая группа зверьков употребляла жирную еду (58% жира). Зверьки из второй группы предсказуемо потолстели (обхват их «талии» увеличился на 11%). Но заинтересовало учeных не это, а процессы, возникающие в мозгу тех и других мышей во время приeма пищи.

Как пишет The Telegraph, мыши из второй группы начал реагировать на жирную еду повышенной выработкой дофамина (один из гормонов, которые наше тело "выдаeт" при приятных ощущениях). Как только группа сталкивалась с уменьшением жиров в ежедневном рационе, среди грызунов отмечались признаки тревоги, а некоторые зверьки начинали бояться открытых пространств.

Учeные полагают, что этот опыт лишний раз подтверждает необходимость работы с так называемой «диетической депрессией» - тревожным и подавленным состоянием духа, которое порой возникает у людей, решивших резко переключиться на здоровый образ жизни.

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