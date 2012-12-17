Кофе снижает риск развития рака

Четыре чашки кофе каждый день снижают риск развития рака ротовой полости даже у любителей алкоголя и сигарет, считают сотрудники Американского онкологического общества Атланты (США).

Как пишет The Daily Mail, учёные утверждают: кофе работает как профилактическое средство против злокачественных образований в полости рта и в области горла. Это показало исследование, касавшееся состояния здоровья почти ста тысяч мужчин и женщин, участвующих в проекте Cancer Prevention Study II. За 30 лет наблюдений было зафиксировано 868 смертей от рака ротовой полости или глотки. Статистика показала: у тех, кто пил ежедневно четыре чашки кофе, вероятность развития болезни снижалась на 49%.

Кофе без кофеина имеет похожий эффект, хотя он и выражен слабее. По мнению специалистов, профилактическое действие кофе обеспечивается не кофеином, а сотням других натуральных антиоксидантов, содержащихся в напитке.

Здоровье