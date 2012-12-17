Раньше умирали от голода, теперь - от ожирения

Люди во всем мире стали жить дольше, но болеют чаще, - к такому выводу пришли авторы самого масштабного из когда-либо проведенных исследований причин смертности населения Земли. Они проследили, как за последние 20 лет изменились основные факторы, ведущие к смерти людей в разных странах.

Для этого были составлены два списка, отражающие положение дел на 1990 и 2010 годы и состоящие из 100 пунктов. Помимо болезней были учтены такие факторы, как война, несчастные случаи, некомпетентность врачей, осложнения при беременности и другие.

Согласно данным, опубликованным в медицинском журнале Lancet, на сегодняшний день высокое давление, курение и употребление алкоголя стали главными причинами ухудшения общей картины состояния здоровья и, как следствие, смерти людей.

Меньше всего за 20 лет изменилась картина в Европе. В восточноевропейских странах, например, основными причинами смертности как в 1990, так и в 2010 году остаются ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Зато показатель смертности от ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе скакнул с 30 места в 1990 году на четвертое в 2010. Всего от СПИДа в 2010 году умерло 1,5 миллиона человек по всему миру.

По данным исследователей, болезни сердца и инсульты становятся причиной каждой четвертой смерти в мире. В 2010 году от них умерли почти 13 миллионов человек.

Основными их причинами ученые называют ожирение и плохой контроль за уровнем холестерина.

Хотя, по словам главы исследований, профессора Кристофера Маррея из Вашингтонского университета, в последнее время в этих странах наметилась "тенденция к пожизненной инвалидности". То есть молодые люди заболевают, теряют работоспособность, но при этом умирают реже.

Такие заболевания, как диабет и рак легких в 2010 году заняли более высокие строчки в списке рисков, а диарея и туберкулез, наоборот, сдали позиции.

Согласно исследованиям, смертность от диареи в последние 20 лет снизилась на 60%, хотя многие ученые, не принимавшие участие в составлении доклада, считают, что эти данные завышены.

По их словам, санитарные условия во многих частях света с 1990 года не изменились, а значит, нет и видимых причин для снижения уровня заболеваемости и смертности от диареи.

Профессор Сэнди Кейрнкросс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявил на страницах Lancet, что находит результаты исследования неадекватными.

"Хотя представленные данные и являются результатом работы многих экспертов, однако составленная классификация рисков вряд ли отражает единое мнение, к которому пришло занятое в исследовании научное сообщество", - считает Кейрнкросс.

В интервью Би-би-си ученый сказал, что возникает много вопросов относительно того, насколько можно доверять данным, использованным при составлении таблиц - как учитывались случаи заболеваний, на каких территориях; всегда ли одна и та же причина смерти разных людей спровоцирована одинаковыми факторами; можно ли считать, что инсульт, например, всегда связан с курением или лишним весом?

Между тем, многие специалисты уверены, что подобные исследования проводить просто необходимо, так как они помогают выявить, насколько успешно или безуспешно мировое сообщество выполняет взятые на себя обязательства.

К примеру, обещание различных всемирных организаций сделать все возможное для снижения уровня смертности среди мам и младенцев, как выявили изыскания, выполняется.

По мнению экспертов, на данный момент подобные доклады являются единственным способом отслеживать те или иные тенденции в разных областях жизни населения планеты.

Би-Би-Си