Парализованная женщина контролировала протез силой мысли

Ученые в США сообщили, что им удалось достичь наилучших к текущему моменту результатов в создании роботизированной руки, которая контролируется активностью мозга.

В своем материале в медицинском журнале Lancet исследователи описали, как парализованная женщина с помощью этого контролируемого мозгом протеза смогла поднимать и передвигать предметы, словно это была ее собственная рука.

Два сенсора, имплантированные в моторную область коры головного мозга пациентки, посылали электрические сигналы в компьютер, который преобразовывал их в команды для роботизированной руки.

Исследователи теперь надеются заставить роботизированную руку обрести "чувствительность", чтобы пациент мог почувствовать текстуру и температуру объекта, к которому прикасается.