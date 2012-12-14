Ибупрофен опасен для спортсменов

Спортсмены, в желании участвовать в соревнованиях и побеждать в них, очень часто не обращают внимание на травмы и лишь заглушают боль анальгетиками. Однако голландские ученые категорически против такой практики. По их мнению, принимать ибупрофен до и после тренировок нельзя.

Ученые заявляют, что ибупрофен в сочетании с большими физическими нагрузками приводит к повреждениям кишечника у здоровых и сильных мужчин.«Мы использовали только две дозы ибупрофена перорально, вечером и утром, и все же заметили повреждение клеток тонкого кишечника», – рассказывают эксперты.

Эти изменения были обратимы, но ученые опасаются, что при длительном влияние ибупрофена кишечник может уже не восстановиться.

Ранее уже сообщалось, что физические нагрузки уменьшают кровоток в желудочно–кишечном тракте, а ибупрофен может этот эффект усилить.

newsland.com