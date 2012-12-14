Жирная еда портит настроение

Жирная пища меняет работу мозга и провоцируют депрессию. К такому выводу пришли ученые из Монреальского университета.

Они провели исследование на лабораторных грызунах и обнаружили, что пища с высоким содержанием жира меняет химический состав мозга еще до того, как успеет испортить фигуру. В результате у животных повышалась чувствительность к стрессу. Такая диета сделала грызунов более тревожными, пугливыми и менее активными.

Исследование показало, что в мозгу у этих мышей вырос уровень фактора CREB, отвечающего за активацию генов, которые управляют синтезом гормонов дофамина и кортикостерона. Эксперимент показал, что в плохом настроении и депрессии может быть виновато пристрастие к фаст-фуду.

likar.info