Чем полезен здоровый сон

Принято считать, что восьмичасового ночного сна вполне достаточно для нормального физического состояния организма. Однако, если Вы увеличите продолжительность ночного отдыха на час, то значительно снизите чувствительность к болевым ощущениям, а также повысите внимательность. По словам специалистов, 10 часов сна являются гораздо более эффективным средством обезболивания, чем популярный препарат кодеин.

К такому выводу специалисты пришли в результате изучения 18 здоровых людей, которые не страдали от боли. Всех участников разделили на две группы: одни из них спали по 8 часов на протяжении четырех ночей, а другие – по 10 часов.

После эксперимента специалисты оценили степень сонливости на протяжении всего дня при помощи теста латентности сна, во время которого фиксируется волны мозга, движение глаз, тонус мышц и сердцебиение. Кроме того, специалисты проанализировали чувствительность к боли благодаря тепловому воздействию.

Так, результаты показали, что участники группы, в которой продолжительность сна была больше, сумели на 25% дольше держать палец вблизи теплового источника по сравнению с остальными. Стоит отметить, что данный эффект перекрывает и действие 60 миллиграммов кодеина.

Согласно этому исследованию, можно судить о том, что повышенная чувствительность – это результат нехватки сна. Именно поэтому, пациентам с хроническими недугами, а также тем, кто готовится к хирургическому вмешательству, крайне необходим

gazeta.ua