Чем полезен здоровый сон
Сильнее обезболивающих лекарств...
Принято считать, что восьмичасового ночного сна вполне достаточно для нормального физического состояния организма. Однако, если Вы увеличите продолжительность ночного отдыха на час, то значительно снизите чувствительность к болевым ощущениям, а также повысите внимательность. По словам специалистов, 10 часов сна являются гораздо более эффективным средством обезболивания, чем популярный препарат кодеин.
К такому выводу специалисты пришли в результате изучения 18 здоровых людей, которые не страдали от боли. Всех участников разделили на две группы: одни из них спали по 8 часов на протяжении четырех ночей, а другие – по 10 часов.
После эксперимента специалисты оценили степень сонливости на протяжении всего дня при помощи теста латентности сна, во время которого фиксируется волны мозга, движение глаз, тонус мышц и сердцебиение. Кроме того, специалисты проанализировали чувствительность к боли благодаря тепловому воздействию.
Так, результаты показали, что участники группы, в которой продолжительность сна была больше, сумели на 25% дольше держать палец вблизи теплового источника по сравнению с остальными. Стоит отметить, что данный эффект перекрывает и действие 60 миллиграммов кодеина.
Согласно этому исследованию, можно судить о том, что повышенная чувствительность – это результат нехватки сна. Именно поэтому, пациентам с хроническими недугами, а также тем, кто готовится к хирургическому вмешательству, крайне необходим