Зеленый чай: чего больше - пользы или вреда?

Чай представляет собой один из самых полезных напитков на Земле. Наверное, эту прописную истину и повторять-то в очередной раз смысла нет. А вот напомнить, в чем эта самая польза заключается, лишним точно не будет. Тем более что вещества, обеспечивающие чаю его целебные свойства, грозят немалой опасностью здоровью человека в случае их передозировки.

Все виды чая, будь то чай черный или зеленый, оолонг или белый, богаты веществами флавоноидами, обладающими ярко выраженной антиоксидантной активностью.

Антиоксиданты - это вещества, способные нейтрализовать негативное воздействие радикалов на клетки организма. Радикалы же образуются в результате влияния на клетки кислорода воздуха.

Вот она основная ирония нашей жизни. Без кислорода мы не можем прожить и двух минут. Именно с кислородом связана жизнь большинства живых существ на нашей планете. Однако, давая жизнь, кислород ее и отбирает. Взаимодействие кислорода с молекулами, образующими клетки организма, приводит к тому, что некоторые из этих молекул теряют один из электронов и превращаются в свободные радикалы.

Свободные радикалы смертельно опасны для нашего организма. Их негативное влияние приводит к тому, что наш организм стареет и заболевает. Так развитие онкологических заболеваний нередко связано как раз со свободными радикалами.

К счастью, организм человека располагает целым рядом возможностей для уничтожения свободных радикалов. В противном случае мы бы с вами не могли дожить и до десятилетнего возраста. И, тем не менее, дополнительная помощь извне лишней отнюдь не является. Так что, чаю надо пить, как можно, больше.

Вот только «как можно больше» ли? Так это полезно? Оказывается, что нет. Переизбыток в организме флавоноидов намного опаснее их недостатка. В дело в том, что флавоноиды представляют собой чужеродные для организма человека соединения, которые выводятся печенью и почками. При этом выведение антиоксидантов из организма - дело весьма непростое, а потому печень и почки подвергаются дополнительной нагрузке. В случае крайне высокой концентрации антиоксидантов в крови, которая может возникать в результате потребления чая, особенно зеленого в неограниченном количестве, печень и почки просто не справляются с поставленной перед ними задачей.

Оптимальной суточной дозой зеленого чая считается доза, равная двум большим или девяти маленьким чашкам чая. Чай других сортов можно пить и в больших количествах, однако чрезмерно увлекаться так же не следует.