Как уберечься от переохлаждения

Врачи предостерегают украинцев от переохлаждения и настойчиво просят заботиться о своем самочувствии, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По информации медиков, пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. В частности, погодные условия с температурой ниже «+» 7 градусов С уже считаются такими, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.

Холод пагубно влияет в первую очередь на мелкие кровеносные сосуды человека, особенно на конечностях. Сосуды инстинктивно сужаются, чтобы сохранить тепло. Именно за счет этого приток крови к внутренним органам увеличивается и поддерживается внутренняя стабильная температура тела. Вот почему циркуляция крови в конечностях замедляется. Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос - они менее всего защищены из-за того, что в них тонкая жировая прослойка. Сначала замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости. И для этого не нужна сверхнизкая температура, в частности, как «-» 20 градусов С. Температура, при которой можно переохладиться, может быть даже плюсовой. При переохлаждении температура тела снижается до 35 градусов и ниже.

В холодное время медики советуют:

Одевайтесь многослойно. То есть оденьте на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это предупредит потение, которое на морозе опасно. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт. Из этих же соображений одежда должна быть довольно свободной.

Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

Возьмите запасную одежду, если планируете провести целый день на морозе. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, во избежание переохлаждения.

Не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное. Замерзли - тоже съешьте что-либо.

Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.

Возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или супом.

Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу - только не очень энергично, это может навредить замерзшим тканям.

Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению. Как правило, люди, почувствовав, что начинают замерзать, двигаются очень активно. Но это также не совсем правильно, потому что энергия используется очень быстро, а силы нужно восстанавливать. Поэтому шевелитесь, но не слишком интенсивно.

Следите за прогнозом погоды.

Медики также предостерегают, что категорически нельзя:

касаться металла, как голыми руками, так и языком. Металл очень хорошо проводит тепло, а следовательно, мгновенно отбирает его у вас, и в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. Это же касается бензина. Он может очень быстро обморозить кожу при соприкосновении, а следовательно, во время работы с подобными материалами на морозе непременно используйте водонепроницаемые перчатки.

употреблять спиртное, потому что алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, алкоголь просто ослабляет ваш собственный контроль за ситуацией, что будет мешать вам уберечься от повреждений в сложных условиях. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за своего губительного влияния на стенки сосудов.

Как только появятся симптомы переохлаждения - восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение.

Первая помощь при переохлаждении не сложная - согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте.

В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу. В крайнем случае, нужно переодеться: снять мокрую одежду и завернуться в теплые простыни и одеяла. Нельзя трогать обмороженные участки тела.

При отморожении следует придерживаться принципа "внутреннего согревания" пораженных тканей - накладывать термоизолирующие повязки (ватно-марлевые, хлопковые и тому подобное), употреблять теплые напитки.

НИ в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой, или возле горячих батарей, потому что это может привести к значительному углублению поражения.

Обязательно пейте как можно больше жидкости, любые теплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови. Примите обезболивающее и немедленно обратитесь за квалифицированной помощью.