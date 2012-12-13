Морепродукты быстро поднимают настроение

Мясо и морепродукты способны избавить от плохого настроения, уверяют финские исследователи.

Группа ученых из Финляндии в ходе последнего исследования выяснила, что употребление морепродуктов может улучшать настроение, пишет medicinform.net.

В эксперименте приняли участие несколько сотен добровольцев, которым было предложено регулярное употребление морепродуктов. Оказалось, что употребление таких продуктов способно поднять настроение в короткий срок.

Специалисты объяснили, что причина быстрой смены настроения кроется в целебных свойствах витамина В12, который при достаточном количестве в организме активизирует выработку аминокислоты, поднимающей настроение. Большое количество этого витамина содержится также в мясе и печени. Таким образом, поднять себе настроение можно, употребляя всего-навсего вкусную пищу, отмечают исследователи.

korzonews.info