Чем полезны зародыши пшеницы?

Зимой свежесобранных овощей, фруктов, ягод и зелени становится значительно меньше, а именно они - источник фитохимических веществ. Им свойственны антиоксидантные свойства.

"Многие жизненно важные витамины есть в продуктах, которые можно приобрести круглый год - в яйцах, кисломолочных и молочных продуктах, птице, рыбе, нежирном мясе, орехах и семенах. Но организм в холодное время года надо защищать внимательнее", - рассказала столичный диетолог Оксана Скиталинская.

Зимой она советует есть зародыши пшеницы. Они богаты антиоксидантами, в частности, витамином Е. Эти вещества защищают каждую клетку организма от воспалительных процессов.

"Зародыши пшеницы разнообразят рацион и делают его полноценным. Одна-две столовые ложки в день закрывают дневную потребность в витаминах А, Е и многих микроэлементах. Но пшеница обязательно должна быть экологически чистой, то есть ее не должны обрабатывать любым химикатом. Зародыши должны быть не больше 1-2 миллиметра".

Их можно употреблять не всем. Желательно лучше не употреблять людям с воспалительными заболеваниями слизистой желудка и кишечника, прооперированным больным.

"Начинать употреблять зародыши пшеницы нужно с небольшой порции - 1 чайной ложки. Если не возникнет никаких отрицательных эффектов со стороны пищеварительной системы, можно и столовую ложку в день. Но не как самостоятельное блюдо, а в дополнении к основному".

Полностью заменить витаминные комплексы одни лишь зародыши не могут, но существенно обогатят сбалансированное питание.

"Они богаты пищевыми волокнами, которые "очищают" организм от токсичных веществ, "плохого" холестерина, канцерогенов и солей тяжелых металлов. В свежеприготовленных смолотых зародышах масло не окисленное, т.е. может принести наибольшую пользу для организма. Особенно это касается людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, атеросклерозом, диабетом ", - объясняет врач.

Скиталинская часто назначает пациентам пищевые волокна с зародышами пшеницы, если нет противопоказаний.

"Это помогает уменьшить избыточную массу тела, так как волокна поглощают лишний жир, триглицериды, токсические вещества, образующиеся в кишечнике при запорах. Употребление таких волокон разгружает печень. Поскольку именно печень является "фабрикой" по переработке всех токсичных веществ. Нормализуется стул, улучшается самочувствие, восстанавливается свежий цвет кожи".

gazeta.ua