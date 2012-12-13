Страусы станут донорами

Японские ученые предложили пересаживать людям сосуды страусов. По мнению специалистов, такие имплантаты предотвратят образование тромбов.

Сейчас имплантаты кровеносных сосудов изготавливают из синтетических волокон или материала мертвых доноров. Но такой материал связан с риском тромбообразования. В ходе исследования сотрудники Национального мозгового и сердечно-сосудистого центра пришли к выводу, что новым источником для изготовления имплантатов могут стать сосуды из длинной шеи страусов. Особенности физиологии этих птиц не позволяют образовываться тромбам.

Новая технология успешно опробована на лабораторных животных. В ближайшие 3 года начнутся клинические испытания.

likar.info