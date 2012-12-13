Кокосовое масло защитит от кариеса

Кокосовое масло является природным антибиотиком, который поможет тебе предотвратить образование налёта на зубах.

Как оказалось, кокосовое масло атакует бактерии, которые вызывают кариес.

Группа учёных из Технологического института в Ирландии проверили антибактериальное свойство кокосового масла в его естественном состоянии, и обработанное с помощью ферментов (процесс, подобный пищеварению).

Они обнаружили, что фермент, модифицировавший кокосовое масло, подавляет рост большинства бактерий, в том числе стрептококка, который является основной причиной разрушения зубов.

Учёные планируют продолжать работы по изучению взаимодействия кокосового масла с другими бактериями. Они уверены, что сделанное ими открытие станет толчком к изобретению инновационной технологии профилактики кариеса.

korzonews.info