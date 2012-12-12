Путин рассказал о демографических успехах России

Численность населения РФ начала увеличиваться, средняя продолжительности жизни достигла 70 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию РФ.

«Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, слава Богу, работают. Численность населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. За январь–сентябрь текущего года она выросла более чем на 200 тыс. человек. При этом впервые за всю новейшую историю нашей страны мы пять месяцев подряд фиксируем естественный прирост населения: рождаемость наконец стала превышать смертность», - сказал В.Путин.

По его словам, сегодня продолжительность жизни в России за последнее четырехлетие выросла почти на 2,5 года и превысила 70 лет. При этом он признал, что уровень смертности в РФ очень высок, особенно среди мужчин среднего возраста.

«Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, безответственное отношение общества в вопросах здорового образа жизни. Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует уделять сбережению здоровья», - сказал он.

В.Путин сообщил, что кроме программы предоставления семейного капитала при рождении второго ребенка, начиная с 2013 года начнутся выплаты дополнительных пособий при рождении третьего и последующего детей в тех регионах страны, где демографическая ситуация пока хуже, чем в среднем по РФ.

«Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше и мы должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе, в творчестве», - сказал он.

По его словам, сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Но уже через 20 лет численность такой возрастной категории может сократиться в полтора раза, если ничего не делать.

При этом он напомнил, что с 2000 года население России ежегодно сокращалось почти на один миллион человек.

«Казалось, невозможно остановить эту катастрофу. Демографический прогноз звучал тогда как окончательный приговор стране. Но нам удалось переломить эту разрушительную конструкцию. После запуска демографических программ население стабилизировалось, а начиная с 2010 года, стало расти. Это наше ключевое достижение», - сказал он.

«Говорю это не для того, чтобы сказать: «Ах, какие мы молодцы». Я говорю это для того, чтобы поняли, что люди нам поверили, расширили горизонт планирования, поверили, что стабильность является главным условием для развития и улучшения жизни. Говорю это потому, что мы должны дорожить таким доверием и отвечать на него своей работой», - сказал В.Путин.