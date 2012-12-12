Как быстро похудеть к Новому году

Комплекс из трех простых упражнений, которые помогут сформировать плоский животик. Будь настойчива, плоский живот требует усилий, а результат появится через две-три недели.

1-е упражнение "скручивания". Исходная позиция: лежа на спине ноги согнуты в коленках руки за голову. Поднимаем корпус вверх, отрывая лопатки от земли. Подбородок тянем вверх. Вверху выдох, опускаясь - вдох. Делаем от 15 повторений до максимума, на последнем повторении - фиксация на 5-10 секунд.

2-е упражнение "скрестные скручивания". Исходная позиция: лежа на спине ноги согнуты в коленках, руки за голову. Поднимаем одновременно правую ногу и отрываем обе лопатки от земли, при этом касаемся левым локтем правого колена, и наоборот. При скручивании выдох. Делаем максимальное количество повторений.

3-е упражнение "подъем ног на минимальную высоту". Это упражнение, в отличии от двух предыдущих, направленно на проработку низа живота (нижний пресс). Исходная позиция: лежа на спине, ноги ровные, руки под ягодицы, спина прижата к полу, ноги в напряжении, носок натянут от себя. Поднимаем ноги на минимальную высоту от пола (до 20 см). Делаем это упражнение в медленном темпе, от 15 повторений и выше.

Делай все упражнения в 3-4 подхода! Не забывай, о том что перед упражнениями на пресс нужно хорошо разогреться, то есть как минимум 15-20 мин аэробной нагрузки (бег, прыжки на скакалке). Отдых между упражнениями должен быть не больше 30 сек. Тренируйся не менее 3 раз в неделю. И всегда помни о правильном питании.

Красивых всем животиков!

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