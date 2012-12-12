Как лечить простуду на губах

В организме каждого человека живет вирус герпеса. Обычно он находится в спящей фазе, однако, скажем, при ослаблении иммунитета под действием тех или иных факторов (например, сезонное) этот вирус может активизироваться и доставлять немало неприятностей, появляясь в разных местах.

Самое дискомфортное, конечно, когда спростуда портит внешний вид женских губ - это и болезненно и крайне неэстетично. Хочется просидеть дома все время, пока губки не восстановят прежний вид.

Не стоит запирать себя в четырех стенах! Воспользовавшись простыми народными методами лечения простуды, можно вернуть себе прежнюю красоту! Главное, что особых усилий для этого прилагать не нужно, равно как и пить дорогостоящий лекарства.

- Первый способ – старый добрый бальзам "Звездочка". Если не лениться и мазать язвочки раз 5 в день, то через 2 дня не останется и следов от герпеса.

- Второй способ – на ночь можно мазать язвочки зубной пастой. Да-д., именно зубной пастой и погуще.

- Если кожа только покраснела и пузырьки еще не появились, можно попробовать "прогреть" губы. Нужно в стакан горячего чая (или воды с растворенной таблеткой витамина С) опустить ложку-"нержавейку". Помешивая горячий напиток, пить его из ложечки и прикладывать горячую ложку к месту воспаления. И так раз 10. Только аккуратно, чтобы не обжечься. А после намажьте погуще гигиенической помадой.

- Следующий способ – чеснок. Нужно взять один зубчик чеснока, очистить и натереть на мелкой терке. Полученной кашицей натирать высыпания. Лучше всего это делать на ночь и не смывать до утра.

- Этот способ для тех, кого герпес посещает очень часто. Нужно вкрутую сварить куриное яйцо, очистить и положить в стакан с водкой так, чтобы яйцо полностью скрылось. Стакан поставить на три дня в холодильник. Потом яйцо нужно съесть, а водку вылить. Вкус, конечно, оставляет желать лучшего, но можно запить водой или чем-нибудь заесть. Так нужно сделать три раза с перерывом в 10 дней. Герпес к вам долго не вернется!

- Самый спартанский способ. Первые дня два-три язвочки можно натирать солью. Больно, конечно. Но если себя не жалеть, то и герпес тоже испугается!

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