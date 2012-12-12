Здоровье и густота волос зависит от расчески

"Здоровье и густота волос зависит не только от шампуня, но и от расчески, - говорит винницкий парикмахер Наталья Дрибко, 30 лет. - Проблемы с волосами могут быть только из-за неудачно выбранной рассчески."

У женщины должно быть минимум две расчески разных форм. Мелкими мужскими пользоваться нельзя - они повреждают волосы. После мытья волосы подсушивают, потом расчесывают гребнем с редкими зубьями. Он не должен иметь острых граней и швов. Чтобы собрать волосы в хвост или пучок - берут частый гребень.

"Укладывать волосы советую расческой с железной основой, на которую нанесено керамическое покрытие. По керамике равномерно распределяется тепло. Ручка должна быть резиновая или пробковая - чтобы не выскальзывала из рук. Для быстрой сушки рекомендую брать прямоугольную щетку, немного изогнутую и с отверстиями. Но для завивки или выпрямления она не подойдет, потому что не удерживает волосы на щетинках. Для ломких секущихся волос подойдет плоская рассческа. Чем длиннее волосы - тем реже зубцы должны быть. Жесткие волосы расчесывают жесткой щеткой с твердыми щетинками, тонкие - мягкой или деревянным редким гребнем. "

Для густых и длинных волос в щетке должно быть не менее 12 рядов зубцов. Если волосы непослушные, лучше, чтобы зубцы были толстые и редкие. Они распутывают, но не выдирают и не ломают волосы. Для тонких лучше щетка с частыми и тонкими зубцами. Она добавит дополнительного объема.

Для выпрямления волос нужна круглая щетка, похожая на песочные часы. На нее можно туго накрутить волосы при сушке феном. Чем длиннее волосы, тем больше должен быть диаметр щетки. Объем у корней обеспечит щетка среднего диаметра. Надо поднимать прядь за прядью и направлять на них струю теплого воздуха.

Тончайшие подойдут для коротких волос или челки.

На каждый день советует пользоваться деревянным гребнем. Природный материал улучшает структуру волос и предотвращает електризование. Должен быть овальный. Такой подходит для всех типов волос, полирует их. Щетинки улучшают кровообращение в коже головы и распределяют кожный жир по всей длине волоса. Обычная щетка, которой пользуются почти все, подходит только для расчесывания перед сном. Лучшая - с натуральной щетиной. Худшие - пластиковые, особенно окрашенные в ядовитые цвета. От таких волос секутся.

Лучше выбрать силиконовые или карбоновые. Силиконовые хороши для стрижки и окрашивания, а карбоновые - для начеса. Металлические травмируют кожу головы. Предназначены только для начеса и разделения прядей.

Массажная щетка не подойдет для жирных волос, потому что стимулирует сальные железы. После каждого расчесывания нужно снимать с расчески волосы. Мыть надо хотя бы раз в месяц. Это удобно делать старой зубной щеткой. Если материал позволяет, положите ее в горячую воду с шампунем или мылом и за полчаса сполосните.

gazeta.ua