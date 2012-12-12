Витамин С - в каких продуктах найти?

Витамин С (аскорбиновая кислота) – это водорастворимый витамин, который разрушается при термической обработке пищи.

Разрушают витамин С стрессы, курение, смог, аспирин, оральные контрацептивы. Наш организм не может запасать витамин С (аскорбинка), поэтому необходимо постоянно получать его дополнительно. Излишки витамина С (аскорбинка), выводятся из организма с мочой. Большие дозы аскорбиновой кислоты могут повлиять на результаты некоторых лабораторных анализов (скрыть наличие крови в кале).

Источники витамина С

Больше всего аскорбиновой кислоты содержится в продуктах растительного происхождения:

- цитрусовые;

- зеленые листовые овощи;

- брокколи, брюссельская капуста, цветная и кочанная капуста;

- черная смородина, земляника;

- болгарский перец, помидоры;

- дыня, яблоки, абрикосы, персики, хурма,

- облепиха, шиповник, рябина,

- печеный картофель в "мундире".

В незначительном количестве аскорбиновая кислота (витамин С) содержится в продуктах животного происхождения - печень, надпочечники, почки.

Богаты витамином С люцерна, коровяк, корень лопуха, песчанка, очанка, семя фенхеля, пажитник сенной, хмель, хвощ, ламинария, мята перечная, крапива, овес, кайенский перец, красный перец, петрушка, сосновые иглы, тысячелистник, подорожник, лист малины, красный клевер, шлемник, листья фиалки, щавель - является мощным антиоксидантом.

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