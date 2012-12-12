Яркие овощи защитят женщин от рака

Рацион питания, богатый овощами и фруктами, снижает риск развития рака груди у женщин. К такому выводу пришли эксперты из Гарвардской медицинской школы.

Они проанализировали результаты исследований, посвященных изучению связи риска рака с питанием. Обнаружено, что женщины с высоким уровнем каротиноидов, имеют более низкий риск рака молочной железы. Эти питательные вещества содержатся во фруктах и овощах и придают им яркие оранжевые, желтые и красные цвета (морковь, тыква, красный перец и другие).

Правильное питание, включающее достаточное потребление овощей и фруктов, является частью здорового образа жизни как способа профилактики заболеваний. Однако женщины из группы риска (например, те, в чьих семьях были случаи рака груди), не должны пренебрегать профилактическими осмотрами, подчеркнули авторы исследования.

likar.info