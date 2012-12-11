Если к концу дня вы плохо соображаете

Если вы быстро устаете, к концу дня плохо соображаете, раздражаетесь от пустяков, у вас - дефицит микроэлементов.

Врачи убеждены, что эти неприятности у жителей больших городов - от дефицита магния или железа. Основной признак дефицита магния - повышенная чувствительность, нервозность. Что же касается дефицита железа, то для него характерны ухудшение памяти и изменение характера.

Кроме того, выхлопные газы автомобилей насыщают воздух, которым мы дышим, свинцом и марганцем. Свинец опасен тем, что "мешает" нашему организму усваивать в достаточном количестве йода. Избыток же марганца опасен тем, что, во-первых, может вызвать болезнь Паркинсона, а во-вторых, способствует развитию дефицита железа.

Кроме того, для деловых людей в большом городе характерен дефицит селена. Особенно он важен в возрасте между 42 и 49 годами: состояние организма в этот период определяет, насколько долгую и "качественную" жизнь человек проживет.

Нехватка в организме жителей мегаполисов цинка, очень важного в формировании иммунитета, приводит к повышенному риску развития алкоголизма: с помощью цинка происходит утилизация алкоголя в безопасные продукты.

Чтобы избежать магниевого дефицита, включайте в рацион черный шоколад, какао, всевозможные орехи, апельсины и бурые водоросли - спирулину, например.

Чтобы избежать дефицита цинка, ешьте проростки пшеницы, семечки, фисташки, яйца, икру (причем любую икру, а не только черную или красную), молоки осетровых. Лидером же по содержанию цинка являются устрицы. При дефиците цинка, особенно хроническом, можно принимать цинковые добавки: сульфат цинка, аспаргинат цинка.

Употребляйте только йодированную соль - она сейчас есть в любом супермаркете.

Чтобы подкормить организм селеном, не забывайте о капусте брокколи, кукурузе, пшеничной каше, ржаном хлебе. Кроме того, при селеновом дефиците можно принимать обычные поливитаминные комплексы, которые можно купить в любой аптеке.

Дефицит железа нужно предупреждать блюдами из мяса, печени. Однако эффективное усвоение железа возможно только в кислой среде, поэтому так полезно поливать мясо соком лимона или лайма, запивать сухим вином или кислым соком. Причем учтите, что углеводы - хлеб в котлетах, тесто в пельменях и беляшах, а также молоко и яйца ухудшают усвоение железа.

